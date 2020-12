Natale solidale A.I.L. Catania

A dicembre torna l’appuntamento annuale “Stelle di Natale” di A.I.L. (Associazione Italiana Leucemie-Linfomi e Mieloma). Anno dopo anno l’iniziativa ha esteso la sua presenza nelle piazze italiane e le Stelle sono diventate un’immagine di solidarietà, contribuendo alla realizzazione di grandi progetti, sia di ricerca che di assistenza ai malati. A causa dell’attuale emergenza sanitaria, quest’anno si colorerà di rosso esclusivamente Piazza Giovanni Verga a Catania. AIL Catania vi aspetta sabato 5, domenica 6, lunedì 7 e martedì 8 dicembre, dalle 9 alle 19, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid.

Troverete le tradizionali Stelle di Natale ma anche il nuovo simbolo AIL: Sogni di Cioccolato (una stella di cioccolato al latte o fondente, con nocciole IGP del Piemonte). Per tutto il mese di dicembre sarà possibile sostenere la ricerca anche da casa. Come sarà possibile donare? AIL Catania ha attivato un sito di e-commerce e sui canali social (Facebook, Twitter ed Instagram) dell’Associazione è disponibile il catalogo dei gadget natalizi proposti (tra cui oltre alle Stelle di Natale, panettoni Fiasconaro, bracciali Cruciani, borracce, mascherine lavabili e tanti prodotti locali donati da alcune generose aziende della provincia di Catania). Invitiamo, dunque, a visitare il sito web dell’Associazione, i canali social o rivolgersi direttamente ai seguenti contatti: info@ailcatania.it – telefono: 370.3791645. Sarà possibile donare e scegliere se prevedere il ritiro gratuito presso gli appositi punti dedicati, o la consegna a domicilio con un piccolo contributo aggiuntivo.

Elenco punti di ritiro: AIL Catania: Padiglione 8 D2 “Policlinico G. Rodolico-San Marco” – Via Santa Sofia 78 - Catania. Lunedì-mercoledì e venerdì ore 10-12 o su prenotazione; Arnas Garibaldi Nesima – Via Palermo 636 – Catania, solo su prenotazione; Nina Coffee Shop – Via Dottor Consoli 11/A – Catania, solo su prenotazione; Studio legale Actalex – Via Nicola Coviello 4 – Catania, solo su prenotazione ed esclusivamente il sabato e la domenica; Farmacia Ferlito – Piazza Umberto 33 – Acicatena (CT), solo su prenotazione.

Infine, a livello nazionale quest’anno è attivo fino al 15 dicembre il numero 45582 e sarà possibile donare da telefono fisso o mobile, tramite sms o telefonata, da 2 a 10 euro. Ogni contributo per AIL è prezioso. Con i fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono stati raggiunti traguardi importanti e realizzati progetti, tra i quali il servizio di Assistenza Domiciliare per i pazienti ematologici, che possono evitare la degenza in ospedale; il servizio di supporto psicologico; è stata costantemente finanziata la ricerca e vengono sostenute le Ematologie di Catania (Policlinico G.Rodolico-San Marco ed Arnas Garibaldi Nesima). Ogni piccolo gesto è un concreto aiuto.

