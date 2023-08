"Nati a Sud" in concerto nella notte bianca di Randazzo

Sabato 26 agosto a Randazzo alle 21 in piazza Municipio, in occasione della Notte Bianca Estate Randazzese 2023 organizzata dall’amministrazione comunale, Emanuele Di Giorgio sarà in concerto (qui il link dell'evento) con "Nati a Sud" e il suo "Sicilia Multiculuri live", Andrea Liotta (batteria), Christian Torre (mandola fretless), Roberto Stimoli (chitarra).

Dopo il successo della tappa di Adrano, continua quindi il viaggio della carovana d’arte itinerante che si arricchisce di volta in volta con l’intervento di musicisti da tutte le parti del mondo che con la loro musica racconteranno la loro visione della Sicilia. Direttamente dalla Colombia gli ospiti di questo nuovo appuntamento saranno Juan Pablo Vàsquez (clarinetto e chitarra) e Karen Turquìa (percussioni). Spazio anche ai ritmi africani con il percussionista Oumy Mbaye e alla musica argentina con le cantautrici Juana Caravana, accompagnata Javier (piano e percussioni) e da Nicol (sax), e Marcela Randazzo (charango e voce) accompagnata da Roberto Stimoli. A seguire Cazumba do Rio, cantautore brasiliano. Tanti artisti sul palco per quello che più che un concerto sembra essere un piccolo festival arricchito di nuove sfumature.

"Nati a Sud – spiega Emanuele Di Giorgio – è una carovana di artisti, un contenitore di arte che promuove i talenti di Sicilia. Natiasud, infatti, ha l’obbiettivo di promuovere il talento del sud, valorizzando la Sicilia e la sua musica. Il magnetismo, la creatività del nostro popolo sono una risorsa, come l’agricoltura: la musica porta benessere, armonizza le anime, è un bene fondamentale. Oggi più che mai, c'è la necessità di un riscatto culturale attraverso la valorizzazione degli artisti siciliani. Nati a Sud è quindi un segnale importante, rafforza ancor più, ove necessario, la scelta di puntare sui talenti della nostra terra".

Durante la serata anticipazione di due brani che faranno parte dell’album “Sicilia Multiculuri” in uscita a ottobre.