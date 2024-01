Nauta 2024, torna il Salone Nautico del Mediterraneo: dal 7 al 10 marzo 2024

Nuova edizione, la 22esima, di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, patrocinato da Confindustria Nautica, in programma dal 7 al 10 marzo 2024, ancora una volta presso il Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco. L’evento si conferma un appuntamento importante del settore e un’opportunità di rilancio per la nautica da diporto per la Sicilia e, più in generale, per l’area del Mediterraneo. I numeri crescenti delle passate edizioni confermano l’interesse e il coinvolgimento per una fiera ormai iconica del comparto. Nauta 2024 vedrà la presenza di cantieri di livello nazionale. In esposizione le novità più significative, le imbarcazioni più moderne e all’avanguardia e le tecnologie di ultima generazione.

"La nautica è un settore dinamico e strategico della nostra economia e risulta in continuo incremento -commenta Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere-. Forti dei risultati delle passate edizioni, proseguiamo il nostro percorso puntando sempre verso una maggiore qualità della nostra offerta e dei servizi, fieri di avere al nostro fianco importanti realtà del settore. Anno dopo anno, Nauta si è affermata come un punto di riferimento al Sud grazie alla sua formula innovativa e all’ampia area espositiva. Quest’anno è importante sottolineare la rinnovata presenza di Maserati Cronos che per il terzo anno consecutivo partecipa al nostro salone nautico, per la nuova edizione con una presenza più significativa in qualità di Exclusive sponsor dell’evento. Una collaborazione che ci rende orgogliosi e che sottolinea la qualità delle presenze a Nauta”.

"Quest'anno sarà un'edizione elettrizzante -spiega Mario Schininà, presidente di Cronos, concessionaria Maserati di Catania- in quanto celebriamo Folgore, la gamma all-electric di Maserati che è diventata realtà ed è pronta ad aprire la strada in questa era rivoluzionaria della mobilità. Il Salone Nautico del Mediterraneo rappresenta il luogo ideale in cui svelare i primi modelli elettrici della storia di Maserati, fregiandoci di rappresentare il primo luxury brand italiano a produrre auto 100% elettriche. Attraverso quest'occasione speciale, diamo il via anche nel nostro territorio ad un momento decisivo per la Casa del Tridente. Immancabile la nuova Maserati GranTurismo, potente e intramontabile coupé, sia nella versione con motore a combustione, sia in versione 100% elettrica. Ci saranno tante altre sorprese. Cronos è lieta di rinnovare anche nel 2024 questa prestigiosa partnership come Exclusive sponsor con Nauta, che ha tutte le caratteristiche per diventare il più importante Salone nautico a terra d'Italia".