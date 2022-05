Nemo Sub - Tour in Semi sommergibile Taormina e Giardini di Naxos: biglietti scontati per i nostri lettori

Perchè fare il solito giro in barca quando hai la possibilità di visitare i fondali marittimi di Taormina grazie al semi sommergibile rosso Nemo Sub? Ti immergerai tra le baie più belle di Taormina e di Giardini Naxos e potrai scoprire con i tuoi occhi perché questi luoghi cosi affascinanti sono la meta preferita di tutti i turisti che visitano Taormina e la Sicilia.

Un susseguirsi di fondali unici, i più svariati tipi di flora e fauna marina come gli splendidi coralli e la posidonia che li popolano fanno della costa di Taormina uno scenario d’incomparabile bellezza.

Tour Diurno: tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 20:00 - Durata Tour Diurno: 60 minuti. Tour Serale: tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 23:00 -Durata Tour Serale: 40 minuti. Gli orari ed i giorni dei Tour possono variare in base al meteo.

Gratuito per Bambini da 0-3 anni non compiuti. Prenotazione Obbligatoria al numero +39 351 980 8819. La Prenotazione può essere fissata per qualsiasi giorno, in base alla disponibilità di posti. Partenza da Via Schisò, Pontile Walter – Giardini Naxos.

