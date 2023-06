Nemo Sub: Tour in Semi sommergibile a Taormina e Giardini Naxos: acquista a prezzi scontati sullo Shop di Today

Perchè fare il solito giro in barca quando hai la possibilità di visitare i fondali marittimi di Taormina grazie al semi sommergibile rosso Nemo Sub?

Ti immergerai tra le baie più belle di Taormina e di Giardini Naxos e potrai scoprire con i tuoi occhi perché questi luoghi cosi affascinanti sono la meta preferita di tutti i turisti che visitano Taormina e la Sicilia.

Un susseguirsi di fondali unici, i più svariati tipi di flora e fauna marina come gli splendidi coralli e la posidonia che li popolano fanno della costa di Taormina uno scenario d’incomparabile bellezza. Il Tour sottomarino è sicuramente un’esperienza da non perdere se ci si trova a Taormina.

Il Tour Diurno è attivo tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 20:00 – Durata Tour Diurno: 60 minuti. Gli orari ed i giorni dei Tour possono variare in base al meteo. Gratuito per bambini da 0-3 anni non compiuti | Tariffa Ridotta per bambini e ragazzi da 4 a 14 anni. Prenotazione Obbligatoria al numero +39 351 980 8819. La prenotazione può essere fissata per qualsiasi giorno, in base alla disponibilità di posti. Partenza dal porto di Giardini Naxos.

Approfitta degli sconti dello Shop di Catania Today per acquistare i biglietti al seguente link.