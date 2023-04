Neri Plays: tra musica d'autore e bollicine

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un concerto per piano e voce da non perdere nel meraviglioso scenario di Palazzo Libertini Scuderi. Ad intrattenervi saranno le note del pianista, compositore, performer Corrado Neri che vi accompagnerà in un viaggio emozionale incredibile tra arte e musica d’autore dedicando questa esibizione a Ennio Morricone, Nino Rota oltre a presentare alcuni dei sui brani inediti.

Nel corso della serata verrà offerta una selezione di vini a cura di Murgo Winery e dei dolcetti a base di pistacchio di Bronte prodotti dall'Azienda Agricola Musa. Quota di partecipazione €25,00 (include concerto e degustazione).

Prevendita obbliga di €10.00 su https://www.eventbrite.it/e/601752496917 Saldo in loco. Posti limitati. Info 3928079089. Appuntamento lunedì 24 aprile ore 20.30, Palazzo Libertini Scuderi, Via Etnea n. 468, Catania.