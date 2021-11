Spettacolo 'Nicolino e le streghe'

Continua sabato 6 e domenica 7 novembre, sempre sabato alle 18.00 e domenica mattina alle 11.00 al teatro Zig Zag di via Canfora 69 “Nicolino e le streghe”, ispirato ad un caratteristico canovaccio di “cunto” classico, una divertente occasione, anche per i più piccoli per superare, insieme all’eroe della storia, brividi di paura piccini come loro. Protagonista il povero Nicolino, che dovrà affrontare la prova, perfetta funzione della fiaba, di passare un’intera notte in una casa stregata, al fine di guadagnare un bel sacco di monete d’oro.

Oltre al coraggio, sarà necessaria l’astuzia e, con l’aiuto degli spettatori, del fedele cane Napoleone, e di un po’ di umorismo, le streghe ed i loro spettrali amici resteranno gabbati! D’altra parte le due sorelle streghe Minicca e Malacca sono di per se talmente buffe e divertenti che chiunque si potrebbe augurare di incontrarle, anzi una di loro, diventata Minicca Scacciapensieri, la strega che porta fortuna, potrà essere acquistata per finanziare la rinascita del teatrino che, nonostante le difficoltà e privo di qualsiasi forma di sovvenzione pubblica è rimasto anche in questo periodo difficile un punto di riferimento per i bambini e i ragazzi di tutta la città.

Letizia Catarraso, che li costruisce, darà vita a buffi burattini e divertenti maschere, ricordando ai ragazzi, abituati ormai a festeggiare solo la celtica festa di Halloween, che anche e soprattutto nella cultura siciliana c’è da moltissimo tempo la tradizione di ricordare i Cari che non ci sono più con scherzi, doni ed un po’ di sana paura. Ingresso 5 euro su prenotazione al 330843843. Locale sanificato e rispetto regole anticovid.

