Spettacolo 'Nicolino e le streghe'

Per il fine settimana di Halloween, Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, riserva ai suoi piccoli spettatori una sorpresa fuori programma: “Nicolino e le Streghe”.

Sabato 29 alle 18.00 e domenica 30 ottobre, con doppio spettacolo alle 11.00 e alle 18.00, i burattini di Letizia Catarraso e Filippo Aricò offrono una divertente occasione anche per i più piccoli per superare, insieme all’eroe della storia, brividi di paura piccini come loro. Protagonista il povero Nicolino, alle prese con la prova, perfetta funzione della fiaba, di passare un’intera notte in una casa stregata, al fine di guadagnare un bel sacco di monete d’oro.

Oltre al coraggio, sarà necessaria l’astuzia, l’aiuto degli spettatori e del fedele cane Napoleone, e di un po’ di umorismo, per mettere in pentola le streghe Minicca e Malacca che, del resto, sono le più buffe e sconclusionate possibili, e prendere in giro i loro spettrali amici! Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro.