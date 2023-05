Teatro Massimo Bellini, sul palco Uto Ughi e Francesco Nicolosi

Tornano sul palco del Teatro Massimo Bellini violinista Uto Ughi e il pianista Francesco Nicolosi, che si esibiranno ancora una volta in duo dopo il trionfo della scorsa stagione. L’appuntamento è per domenica 28 maggio alle ore 17.30 nell’ambito dei recital della stagione di concerti.

Ughi e Nicolosi, quest’ultimo per diverse stagioni direttore artistico dell’ente lirico etneo, affronteranno insieme celeberrime creazioni, a partire dalla Ciaccona in sol minore di Tommaso Antonio Vitali.

Seguirà la Sonata n. 9 op. 47 di Beethoven, dedicata in un primo momento dal compositore a Bridgetower, il violinista che lo aveva accompagnato nella prima esecuzione viennese del maggio 1803. Ma dopo un furioso litigio, il Titano di Bonn trasferi la dedica a Kreutzer, celebrato violinista parigino, che tuttavia non la eseguirà mai ritenendola troppo difficile. Ultimo brano in programma è Introduction et Rondò capriccioso in la minore op. 28 di Camille Saint-Saëns, concepito nel 1870 appositamente per il sommo violinista Pablo de Sarasate, da qui i colori e le movenze spagnoleggianti di cui è intriso il brano dallo sviluppo ancora una volta spiccatamente virtuosistico. Lo ascolteremo nella trascrizione di Georges Bizet per violino e pianoforte, che prevede la tastiera al posto dall’orchestra.