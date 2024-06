Magma Debut, premiato il film marocchino "Noir Casablanca"

La violenza delle organizzazioni criminali e l’abisso verso il quale un padre e un figlio sembrano tendere. Una rivoluzione familiare contro il patriarcato che passa attraverso le libertà sessuali. Sono i temi dei due film premiati a Magma Debut, la festa del cinema d’esordio. L’appuntamento dedicato ai film lunghi è giunto alla sua terza edizione ed è inserito tra le iniziative 2024 di Magma – Mostra di cinema breve, il festival di cortometraggi di Acireale.

Il premio Debut 2024 al film "Noir Casablanca"

Il Premio Debut 2024 è andato al film “Noir Casablanca” (Francia-Marocco, 2023) di Kamal Lazraq, che racconta una storia dalle tinte cupe. Dib è un capoclan e, durante una lotta tra cani, si è visto umiliare da un avversario. Assolda, quindi, Hassan per vendicarsi del rivale. Hassan chiede aiuto al figlio per svolgere il compito, in una escalation di rischi e precipizi che mettono in luce le doti dei due attori protagonisti, entrambi esordienti sul grande schermo.

La giuria tecnica, composta da Chiara Barbo, Veronica Flora e Massimo Lechi, ha assegnato a “Noir Casablanca” il Premio Debut per “la maturità stilistica e la precisione di scrittura con cui il regista è riuscito a trasformare una cupa e violenta storia di genere in uno spiazzante racconto morale”.

La menzione speciale al pakistano "Joyland"

Al pakistano “Joyland”, di Saim Sadiq, presentato a Magma Debut in anteprima nazionale, è andata invece una menzione speciale. “Per aver saputo fondere magistralmente denuncia sociale e melodramma in un vivido e indimenticabile affresco familiare”, si legge nelle motivazioni dei giurati.

“Joyland” è ambientato a Lahore, megalopoli del Pakistan, ma stringe l’obiettivo fino a portarlo dentro a una famiglia: i Rana, la rappresentazione plastica del patriarcato. È in questo contesto che il più giovane dei rampolli, Haider, già sposato, trova lavoro come in un club. Dove lavora come ballerino insieme a una artista trasgender, di cui si innamora. Una storia che deflagra dentro al nucleo familiare, spingendo tutti a esplorare i propri desideri sessuali.

Gli altri film in concorso

Anche nel 2024 è stata confermata la direzione artistica di Magma Debut al regista, produttore e sceneggiatore Andrea Magnani. Oltre al film vincitore e alla menzione speciale, sono stati proiettati, tra il 24 e il 28 giugno 2024, anche “Augure – ritorno alle origini”, di Baloji; “Upon entry”, produzione spagnola diretta da Alejandro Rojas e Juan Sebastián Vásquez; e “Io vivo Altrove!”, esordio alla regia dell’attore Giuseppe Battiston, commedia ispirata al romanzo “Bouvard e Pécuchet” di Gustave Flaubert.

Tutte le proiezioni si sono svolte al Cinema King di Catania, con la sola eccezione della serata conclusiva che si è svolta venerdì sera in un’Arena Eden gremita, ad Acireale. Complice anche la presenza, come ospite, dello stesso Giuseppe Battiston, che ha risposto alle domande del pubblico.

Magma Debut è inserito all’interno del cartellone di Magma – Mostra di cinema breve 2024. È realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission.