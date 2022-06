La Casa della Capinera Trecastagni presenta: Note al Tramonto, una rassegna musicale che ospiterà. Venerdì 10 Giugno - Harundo. Venerdì 17 Giugno - Davide Livornese e Riccardo Gerbino. Venerdì 24 Giugno - Quartetto Areasud. Tre apericene all'insegna di bella musica e buon cibo. Una serata €15 (solo contanti) comprende musica e cibo. Siamo in un rifugio sull'Etna a 905m slm facilmente raggiungibile in macchina, dal parcheggio alla casa si attrevarsa un giardino. La serata si svolgerà all'interno e in terrazza. Vi ricordiamo di prenotare contattando: 3406171309 o 3450837395.