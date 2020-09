Note di Rosso - Castiglione di Sicilia

CASTIGLIONE DI SICILIA (Ct) - “Note di Rosso”, è questo l’evento organizzato dall’associazione Art Revolution di Messina e che coinvolgerà i luoghi simbolo di Uno dei Borghi più Belli d’Italia. L’iniziativa, prevista per domenica 20 settembre, è organizzata col patrocinio del Comune castiglionese, si alternerà tra escursione vera e propria e momenti musicali, attraverso un vero e proprio percorso unico fra arte, musica, bellezze paesaggistiche e sapori antichi.

La partenza sarà alle 17.30 dall’antica chiesa di San Nicola sul fiume Alcantara, per poi raggiungere la Cuba bizantina dove ci sarà all’aperto la performance dei The Windfall, un duo composto dai musicisti Giovanni Alibrandi e Gianluca Gugliotta, che in anteprima assoluta si esibiranno in un live acustico d’improvvisazioni.

Giovanni Alibrandi, noto e affermato violinista, compositore di musica elettronica e sound designer, Premio internazionale Colapesce nel 2010 con alle spalle un lungo curriculum denso di studi profondi sullo strumento e di successi musicali su tutto il territorio nazionale, e Gianluca Gugliotta, artista a tutto tondo, fumettista di fama internazionale ed ex chitarrista degli Arkana, che in questo progetto sperimenta sonorità particolarissime grazie ad uno strumento originale come l’handpan, i due sono pronti a stupire offrendo uno spettacolo musicale molto suggestivo che miscela sonorità celtiche e reminiscenze musicali new wave.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei progetti di grande respiro culturale e artistico che ne muovono da sempre gli intenti dell’associazione messinese Art Revolution presieduta da Gabriella Sorti ed inserita adesso in un contesto di eventi più ampio che il Sindaco Antonio Camarda ha pianificato fino a tutto l’autunno per attirare anche turisti e visitatori nel Borgo che sarà la tappa finale di questo primo evento dove si concluderà presso l’imponente Castello di Lauria e l’Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale con una degustazione guidata con sommelier professionisti. Per informazioni e prenotazioni Art Revolution cell. 3429205197.