Orario non disponibile

Quando Dal 13/11/2022 al 27/11/2022 Orario non disponibile

Quest'anno la rassegna 'Note in teatro' a Piazza Scamacca prevede diversi appuntamento con musica LIVE. Il prossimo appuntamento in programma il 13 novembre 2022 è con il Duo Cameristico Flauto e Violoncello 'Da Marin Marais a J.S. Bach e Dintorni'. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni telefonare al numero 095 678 4170.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

20/11 - RUA SAMBA • Manola Micalizzi - Voce e percussioni • Alessandro Baldi - Chitarra • Marcello Leanza - Sassofono, flauto. Rua Samba è un progetto che si propone di diffondere la musica brasiliana nelle sue diverse forme, da quella più tradizionale, come il Choro, al Samba o alla più recente Bossa Nova. Lo spettacolo ha lo scopo di coinvolgere il pubblico creando una sinergia e uno scambio di emozioni, cercando di cogliere diversi momenti, da quelli più giocosi a quelli più malinconici, aspetti che caratterizzano fortemente la musica e la cultura brasiliana.

27/11 - THE EASY WAY TRIO • Carmelo Venuto - chitarra • Fabio Tiralongo - sax clarinetto basso • Riccardo Grosso - contrabbasso. “The Easy Way” è uno dei dischi più rappresentativi di Jimmy Giuffre, grandissimo sassofonista e compositore italoamericano. Il trio riprende alcuni dei suoi arrangiamenti alla ricerca di quel sottile equilibrio tra scrittura e improvvisazione. Un viaggio nel “Cool Jazz”, passando per Gerry Mulligan, Horace Silver e altri grandi compositori: nessuno è il solista, nessuno è accompagnatore, tre voci intrecciate alla ricerca continua d'interplay.