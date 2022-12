La notte di Capodanno a Catania

La notte del 31 dicembre Piazza Duomo regalerà una serata di musical live da non perdere, dalle ore 21.00 fino a tarda sera. Protagonista attesissima saà GIUSY FERRERI, regina dei tormentoni più cantati e ballati. La line up della serata vedrà esibirsi alcuni dei talenti nostrani più ambiti in Italia e all’estero.

BELLAMOREA - Duo composto dai fratelli siciliani Emanuele (musicista e compositore) e Francesco Bunetto (giornalista e cantante), cantautori Pop World. Raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all'attualità, alla tradizione e alla legalità.

DINASTIA - Rapper/cantautore e autore di altri artisti (Mengoni, J-Ax, Guasti ecc), The voice of Italy 3, vincitore premio Musica contro le mafie, un album e diversi singoli all'attivo.

SANTI SCARCELLA - Per esigenze artistiche Santi Scarcella vive a Roma ormai da molti anni, senza mai aver dimenticato i sapori, i colori, i suoni della Sicilia. Pianista cantante compositore, vanta collaborazioni a tutto tondo che spaziano dal Jazz con Joe Lovano, Stefano Di Battista, Israel Varela, Giorgio Rosciglione, alla musica contemporanea con Steve Reich, Scott Reeves, al Pop con Andrea Mingardi, Giovanni Baglioni, Leo Sayer e il teatro musicale con Marisa Laurito, Massimo Wertmuller, Nicoletta della Corte e poi Nino Frassica, Renzo Arbore, Gianluca Guidi. Il Maestro Scarcella è un emigrante che non vuole perdere la propria identità.

ZAPATO SMALL COMBO - Renny Zapato, cantante e attore, ritorna sui passi degli esordi con un progetto Rockabilly che strizza l’occhio alle sonorità anni 80 che tanto hanno dato alla scena musicale italiana. Insieme a lui Emilio Catera alla batteria, degli indimenticabili Boppin’ Kids, Carmelo Carbonaro alla chitarra, storico membro delle Coccinelle di Francois e il più piccolo del combo, il talentuoso Lorenzo Scandurra al contrabbasso, che degli 80 ha l’anno di nascita. Uno spettacolo frizzante composto da grandi classici del rock’n’roll e del Rhythm and blues oltre che inediti, come la nuovissima “Crazy Baby”, ultima fatica discografica della band.

A fare gli onori di casa sarà RUGGERO SARDO, il “gentleman della conduzione siciliana”, protagonista di molte trasmissioni televisive e radiofoniche di successo, è apprezzato per la sua preparazione e competenza, ama una conduzione sobria e piena di ritmo.

Si ballerà fino a tarda sera con il dj set più rock della città: la squadra di RADIO DELFINO storica emittente catanese, si è distinta negli anni per la selezione della scelta musicale che da sempre hanno contraddistinto la nostra città unendo nello spirito della buona musica più generazioni.