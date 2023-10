'Notte della Moda' del 'Marconi-Mangano' a Catania

Sensibilizzare attraverso la moda, coinvolgendo attivamente gli studenti su temi legati al territorio e a problematiche che purtroppo non risparmiano neanche la città etnea.

Quasi per gioco ma senza che sia realmente un gioco. Questa una delle mission che quest’anno ha ispirato la “Notte della Moda” del “Marconi-Mangano”.

L’iniziativa promossa dalla RETE TAM e dal Sistema Moda Italia ha coinvolto, sul terrirorio nazionale e in simultanea, numerosi istituti tecnici e professionali specializzati nel settore tessile. Tra questi anche il plesso di via Besana 2.

Una macchina organizzatrice che ha visto l’attenta e sinergica collaborazione di un gruppo composto da circa venticinque docenti di indirizzo e di sostegno, oltre che da una settantina di alunni.

Tutti particolarmente affiatati, tutti mossi da un unico obiettivo: dare il meglio di sè. “Quest’anno – ha spiegato Giulia Vela, docente di Progettazione e Produzione del plesso ‘Mangano’ – ci siamo ispirati a diverse tematiche legate al mare e all’ecosostenibilità. In passerella abbiamo presentato la collezione ‘Navy’ e quella dei caftani dedicati alla moda Capri, ma anche l’inedita ‘UP-CYCLING Refashion’, mediante la quale gli alunni dell’indirizzo Moda si sono ingegnati nell’arte del recupero di abiti ormai in disuso, dando loro una nuova anima ed evitando futili sprechi”.

La serata è stata anche un‘occasione per presentare, ad un più ampio pubblico, i costumi realizzati dagli alunni del plesso Mangano relativi al coro di Antigone, la tragedia andata in scena la scorsa primavera al teatro greco-romano di Catania.

E come da tradizione, non è mancato il momento dedicato al moulage, la tecnica introdotta da qualche anno all’interno dell’istituto, sempre pronta a destare stupore ed interesse negli spettatori per il magico potere di creare sontuosi abiti da sera adoperando come base semplici drappi di tessuto.

“Sono pienamente soddisfatta – ha commentato Maria Catena Trovato, dirigente del Marconi- Mangano – di questa Notte della Moda 2023. L’evento si riconferma un prestigioso momento in cui toccare con mano le potenzialità e la poliedricità della nostra scuola. Da docenti attenti e competenti non possono che venire fuori alunni a loro volta abili e competenti. Gli istituti tecnici e professionali hanno la capacità di esprimere il talento degli studenti, coltivando sia l’animo creativo sia una solida base culturale in grado di favorire lo sviluppo di tutte quelle skills che consentono un immediato inserimento nel mondo del lavoro”.

Poesie e accompagnamenti musicali curati da Giuseppe Zuccarello, docente di Laboratorio Moda, e da Alessandra Miceli, studentessa dell’indirizzo Chimico, hanno anticipato il gran finale dedicato alla presentazione dell’abito ispirato alla martire Agata. Un’anteprima assoluta della collezione 2024, in lavorazione nei laboratori di Moda dell’istituto.