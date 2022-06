La Notte Romantica in Uno dei Borghi più Belli d'Italia, Castiglione di Sicilia

La Notte Romantica in Uno dei Borghi più Belli d’Italia. Tra l’Etna e l’Alcantara ancora una volta Castiglione di Sicilia si propone come luogo del romanticismo, aderendo all’evento nazionale organizzato dai Borghi più Belli d’italia per sabato 25 giugno 2022. Protagonisti gli operatori turistici e commercianti impegnati in prima linea con vari eventi e con i loro menù e addobbi ispirati al romanticismo. Il Borgo diventa così il luogo ideale per i selfie degli innamorati accompagnati lungo l’itinerario da gruppi musicali itineranti e dalle atmosfere in tema dei vari locali che aderiscono all’evento.

Un’occasione per scoprire e visitare il caratteristico centro medievale che con il Castello di Lauria domina tutta la vallata. A mezzanotte come da tradizione dell’evento ci sarà in piazza Lauria il lancio dei palloncini da parte delle coppie innamorate. Una Notte Romantica tra itinerari tematici, musica, e la possibilità di vivere il Borgo in una atmosfera a tema, in grado di far scoprire anche suggestivi angoli ricchi di storia e fascino: l’ex Orfanotrofio Regina Margherita oggi Fondazione, il Castello, la via Federico e piazza Sant’Antonio, il centro storico col suo alternarsi di vicoli, chiese, musei, palazzi, antichi quartieri come la Giudecca.

Anche quest’anno vi sarà la Scala del Bacio che parte da piazza Lauria e poco più distante Il Vicolo dell’Amore Universale. Ristoranti, gastronomie, pasticcerie che propongono,oltre alle tipicità del luogo, piatti, gelati, dolciumi, ispirati al tema del romanticismo, mentre le enoteche locali propongono i “calici degli innamorati” per un brindisi con i rinomati vini e spumanti dell’Etna.