Notte di Zucchero 2020

A differenza degli altri anni, quest'anno 'Notte di Zucchero', l’Associazione Culturale fondata da Giusi Cataldo a Palermo, non potrà svolgersi in Piazza.

Sarà però possibile partecipare a questo evento. Come? Con un racconto. Pensate a quando eravate piccoli, ai giocattoli che avete ricevuto dai “mutticeddi”, ai dolci che mangiavate e preparavate in casa in questo periodo, a quali tradizioni avevate all’interno della vostra famiglia in occasione della Commemorazione dei Defunti, e raccontate la vostra Festa dei Morti in un breve video (durata max di 1minuto/ 1 minuto e 30).

Poi inviate il video per email a info@kidstrip.it con il titolo “Il mio racconto della Festa dei Morti” o WhatsApp al numero 334 7359654. I video verranno pubblicati sul sito nottedizucchero.it e sulle pagine Facebook Kids Trip e Notte di Zucchero.

La persona che avrà realizzato il video che entro il 2 novembre alle 23 avrà ottenuto più “mi piace” riceverà un dolce premio da gustare a casa con i propri bambini. L'obiettivo è quello di continuare a tenere viva la tradizione raccontandola ai nostri figli. Il racconto è un potentissimo strumento di aggregazione perciò anche se quest’anno il 2 novembre non si potrà fare una grande festa di piazza, si potrà comunque fare qualcosa di bello insieme.