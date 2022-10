Notte di Zucchero 2022 - Gli appuntamenti di Catania

Orario non disponibile

CALENDARIO NOTTE DI ZUCCHERO 2022 - CATANIA 01.02 novembre 2022

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE PARATA “ASPETTANDO NOTTE DI ZUCCHERO:BENTORNATI MUTTICEDDI” a cura di Gammazita. - Una sfilata con musicisti, attori, trampolieri, percussionisti che coinvolgerà adulti e bambini a passeggio. Una festa chiassosa e colorata per dare il bentornato ai mutticeddi che tradizione vuole che la notte tra l’1 e il 2 novembre portino regali e doni ai bambini siciliani. DOVE: lungo la via Etnea dall’ingresso della Villa Bellini sino a Piazza Università. QUANDO: dalle 10 alle 13.

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE “Il Valzer dei doni” Ass. Danza Accademica TMB di Silvana Lo Giudice, Musica di Franz Lehar, Coreografia di Giorgia Torrisi. Arriva finalmente il giorno in cui tutti i bimbi ricevono i regali da parte dei parenti che non sono più vicini a loro e la gioia ne illumina subito i visi. La stessa gioia che ballando, le ballerine trasmetteranno a tutti i presenti e che li accompagnerà per tutta questo festoso pomeriggio. DOVE: Chiostro del Palazzo Centrale dell’Università, Piazza Università 2. QUANDO: alle 17, replica alle 18 e alle 19.

“Caccia ai racconti” performance di teatro di figura con Iridiana Petrone e Bottega Cartura. La festa continua con una performance itinerante che utilizzando le tecniche del teatro di attore e del teatro di figura, stuzzicando la fantasia degli spettatori dai più piccoli ai più grandi, riproporrà lo spirito della caccia ai giocattoli che i bambini fanno la mattina del 2 novembre appena sveglie. Questa volta troveranno racconti! DOVE: Chiostro del Palazzo Centrale dell’Università, Piazza Università 2. QUANDO: alle 17:15 , replica alle 18:15 e alle 19:15.

“Aporia” performance di giocoleria sperimentale a cura del Giorgioliere (Giorgio Laganà). Partendo dallo studio delle tecniche classiche, attraverso un processo di ricerca e modernizzazione, tra un esilarante interazione con il pubblico e l’altra, il Giorgioliere porterà in scena una fusione di esclusivi e stupefacenti numeri di giocoleria sperimentale ed equilibrismo. Accompagnati dall’irresistibile verve clownesca, gli attrezzi di giocoleria prenderanno forme imprevedibili. DOVE: cortile del Palazzo Sangiuliano, Piazza Università 16. QUANDO: alle 17, replica alle 18 e alle 19.