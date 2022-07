Nudalava Festival

Siete alla ricerca di una rassegna bella, originale, che vi porti a passare delle serate diverse dal solito e per di piu' al fresco? Allora siete nel posto giusto. Date un'occhiata alla nostra rassegna e prenotate già i vostri biglietti per i prossimi appuntamenti! Sarà un programma ricco di spettacoli da non perdere e di artisti eccezionali.

13 Luglio "L'Ultima Luna". Viaggio tematico sulla Luna di e con Giorgia Faraone Trio (concerto con voce narrante)

20 Luglio "Le Mille Bolle Blu" di Salvatore Rizzo con Filippo Luna

03 Agosto "Lucio Dalla: Anna, Marco ed Altre Storie" di e con Giorgia Faraone Quartet (concerto omaggio a Lucio Dalla)

10 Agosto "Calici di Stelle in Jazz" con Nello Toscano trio (in collaborazione con Monk Jazz Club)



????? ????????? € ?? (include degustazione vini de La Gelsomina e Tenute Orestiadi). ????? ??????????? € ??? (posti riservati ad ogni spettacolo + una bottiglia delle Tenute Orestiadi in omaggio da ritirare la prima sera). Per prenotare biglietti/abbonamenti: invia una mail a enoturismo@tenuteorestiadi.it OPPURE compila questo form https://forms.gle/QChM5USqN4c4rLrQA.