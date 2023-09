Nuova edizione di SposinLove, la fiera dedicata al settore wedding, in programma dal 2 al 5 novembre 2023

Ritorna SposinLove, la fiera più importante del settore wedding nel Sud Italia. Quattro giorni, dal 2 al 5 novembre 2023, dedicati alle emozioni e ai consigli per preparare un matrimonio da sogno. Eurofiere, organizzatore dell'evento, allestirà presso il centro fieristico SiciliaFiera (Via Bologna 76, a Misterbianco, in provincia di Catania) una vetrina unica e qualificata, aperta a quanti vogliono vivere un giorno delle nozze indimenticabile: uno specchio reale su quelle che sono le prossime tendenze di stagione e i must-have dell’universo wedding. Dopo il successo della scorsa edizione, con 8 mila visitatori, si punta così ancora più in alto. Un gruppo selezionato di professionisti sarà a disposizione dei visitatori nella scelta dell'abito da sposa e sposo, degli accessori, delle bomboniere, dei fotografi, dei viaggi di nozze di diverse tipologie. E ancora, tante proposte per catering, ristoranti, auto. Preziose idee e consulenze per riuscire ad organizzare, al meglio, il proprio matrimonio. Eleganza e professionalità a disposizione, quindi, nei quattro giorni di SposinLove per immergersi in una wedding experience a 360 gradi, tra sfilate, presentazioni, cocktail ed eventi. "Siamo abituati, ogni anno, a superare gli obiettivi. E riusciamo in questa mission perché miglioriamo sempre di più i nostri servizi e le offerte del settore bridal e ceremony - dichiara Alessandro Lanzafame, organizzatore di SposinLove e presidente di Eurofiere -. A conclusione di un’edizione, ci mettiamo subito a lavoro per quella successiva, cogliendo le novità che le aziende propongono e puntando sempre sulla bellezza e le risorse della nostra terra. In programma, quindi, tantissime novità". SposinLove, pertanto, si prepara per lasciare ancora una volta il segno nell'universo fieristico del Sud Italia, offrendo nuove visioni e tendenze e rivestendo un ruolo di primario punto d’incontro tra domanda e offerta del segmento bridal.