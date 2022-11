Honda Civic, da 25 anni un’eccellenza dell’ingegneria ibrida

Il perfetto equilibrio tra prestazioni e aerodinamica, questa è Honda Civic, una storia ed un nome di successo con alle spalle 25 anni di eccellenza nell’ingegneria ibrida.

La tecnologia Full Hybrid al suo livello più avanzato, in grado di funzionare esclusivamente attraverso la fluida e silenziosa modalità elettrica, rendendo l’esperienza di guida efficiente ed entusiasmante è ora realtà. Per vederla da vicino e scoprirla è basta recarsi da Honda Esseauto.

Grazie ad una potenzia istantanea ed a un propulsore che si ricarica da solo senza cavi esterni, sarà possibile ottenere il massimo dell’energia con il minimo sforzo.

Le modalità di guida Normale, Sport, Econ e Individual sono facilmente selezionabili e danno la possibilità di ottenere il meglio dal propulsore Full Hybrid e:HEV

Telaio, interni e guida ergonomica: una nuova dimensione del piacere di guida

La nuova Honda Civic è pensata per il piacere di guida: il nuovo telaio ridisegnato è in grado di creare la massima sintonia con la strada da percorrere. Maneggevolezza e piacere di guida sono stati pensati per offrire in egual misura comfort e massima precisione.

Gli interni sono stati rivisitati e presentano un abitacolo spazioso ed elegante, inoltre il passo più lungo della nuova Civic permette di avere maggior spazio anche per i passeggeri nei sedili posteriori.

La postazione di guida ergonomica trae beneficio dai sedili stabilizzanti che consentono di ridurre lo stress di un lungo viaggio e consentono di mantenersi più rilassati e riposati. Inoltre la qualità delle finiture e dei tessuti rendono l’ambiente raffinato e da prima classe!

Il look dinamico si arricchisce di nuove caratteristiche come il tetto apribile in vetro, le luci posteriori a tutta ampiezza ed una carreggiata più ampia.

Tecnologia e sicurezza

Honda Civic punta ad un livello più avanzato anche nella tecnologia. Il tocco innovativo è evidente nel nuovo schermo touchscreen da 9’’ ad alta risoluzione con il quale tenere tutto sotto controllo. Perfettamente integrato con Android Auto e Apple CarPlay, presenta inoltre la navigazione satellitare e la possibilità di assistenza alla guida grazie alla telecamera posteriore.

L’attenzione particolare che gli ingegneri hanno dedicato alla sicurezza fa sicuramente di Honda Civic il luogo più sicuro lungo la strada: una gamma potenziata dei sistemi di Honda SENSING ed un totale di 11 airbags sono la prova che la sicurezza è parte integrante del DNA della nuova Civic.

Honda Civic è un’auto pronta a tutto: spaziosa e sportiva, pratica e potente, confortevole e capiente. Il design moderno abbinato al motore ibrido fluido ed efficiente la rende adatta a qualsiasi esigenza.