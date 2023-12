Nuovo cocktail natalizio nel menù di Drunk Bros: disponibile fino al 6 gennaio

Richiama decisamente al Natale “Anche a te e famiglia”, il nuovo cocktail creato proprio per queste festività dal bartender Giovanni Di Pasquale, presentato in anteprima alla stampa lo scorso mercoledì e inserito nel menù del Drunk Bros, ritrovo in via Umberto a Catania.

Drunk Bros, infatti, offre una vasta bottiglieria, percorsi attraverso varie tipologie di cocktail - dagli internazionali agli house cocktail - che fanno sì che l’offerta possa accontentare davvero tutti i palati. La nuova creazione può essere considerata un vin brulè speziato: alla base del vino si aggiunge del Bourbon, del Triple Sec e un cordial che oltre a essere speziato è anche agrumato con cannella, chiodi di garofano, camomilla, anice stellato e arancia. “Tutto nasce dai miei ricordi natalizi e anche dalle tante volte che ho sentito ripetere la frase ‘anche a te e famiglia’ che qualche volta veniva detta dopo qualche brindisi e forse un po’ brilli. Un tormentone che ci portiamo dietro e che esce puntuale durante queste festività. E allora ho pensato a cosa si beve principalmente durante il periodo natalizio e così nasce il cocktail che non potevo chiamare diversamente”, spiega Giovanni che ci dice anche che è stata creata una versione alcol free per permettere a tutti di brindare e di ripetere “anche a te e famiglia”.

Il cocktail sarà presente fino al 6 gennaio. Giovanni Di Pasquale è un 40enne innamorato del suo lavoro che di fatto ha sempre sognato di fare anche quando lavorava come consulente finanziario mentre studiava per diventare un bravo barman. Nel 2017 ha avverato il suo sogno creando una realtà che è diversa dai soliti locali: nasce Drunk Bros che nel 2021 diventa un Cocktail Bar Nerd con una chiara filosofia da parte di Giovanni: “Drink easy, Drink different, Drink nerd”. Entrare nel suo locale è, infatti, entrare a far parte della Drunk community: una volta entrati non si può più farne a meno perché si trova un ambiente friendly, si può anche tornare bambini; basta solo guardarsi attorno per sentirsi nella cameretta da sogno di un 16enne con targhe, insegne a neon, un cabinato arcade, giochi da tavolo, scope di Harry Potter appese e tanto altro.