'Obiettivo Italia: censimento fotografico'

Il 6 e 7 maggio 2023 in contemporanea con gli oltre 550 Circoli Fotografici affiliati FIAF, allestiremo un set fotografico presso il centro commerciale Katanè in Via Salvatore Quasimodo, 1, 95030 Gravina di Catania (CT) per raccogliere i ritratti degli Italiani e realizzare così il più ampio affresco corale della popolazione nazionale. Fermati nel nostro set e lasciati fotografare dai nostri soci, il tuo ritratto entrerà a far parte del più grande censimento fotografico italiano. La partecipazione all'evento è gratuita.