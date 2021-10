L'officina del vasaio - Laboratorio ludico-didattico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Domenica 24 ottobre alle ore 10:30 ritornano i laboratori ludico-didattici al Museo di Archeologia dell’Università di Catania con “L’officina del vasaio”. I giovani partecipanti vivranno una nuova avventura, scoprendo i reperti custoditi al Museo di Archeologia dell’Università di Catania.

Tra anfore, crateri, terrecotte e utensili, che le antiche civiltà utilizzavano quotidianamente, conosceranno il costume e le abitudini delle popolazioni del passato e con quali tecniche venivano realizzati i manufatti. Conclusa la fase esplorativa, si passerà a quella pratica: i piccoli artigiani, come le maestranze del passato, creeranno il loro vaso di argilla sperimentando tecniche conosciute sin da tempi antichissimi.

L’appuntamento è domenica 24 ottobre alle 10:30 presso l’Infopoint del Monastero dei Benedettini. Il laboratorio, a cura di Officine Culturali, è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464. Il costo del laboratorio è di 7,00€ per l'intero e di 5,00€ ridotto per il secondo figlio/a, possessori di MONASTEROCARD e i figli del personale Unict.