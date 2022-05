'Metti una sera' alle Officine Scibilia

Prezzo non disponibile

OFFICINE SCIBILIA SABATO 4 GIUGNO dalle ore 21.30 presenta "Metti una Sera in Officine Scibilia tra Arte, Musica e Restauro".

Interverranno:Anna Maria D'Amico artista, nasce a Catania, appassionata all'arte sin da piccola, svolge gli studi nel settore artistico fino alla conclusione con l'Accademia di Belle Arti a Firenze (dove risiede per dieci anni) svolgendo la tesi finale su M. Cerioli, artista che avrà per lei in quegli anni di formazione, molta importanza. La sua maturità artistica comincia però con il rientro nella sua città natale (1996) dove trova un linguaggio tecnico ed espressivo coerente. Dal 1998 comincia a preferire la tavola di legno alla tela, intonacata a spatola con un impasto di sabbia lavica, quasi a riprodurre un finto muro e si allontana definitivamente dall'influenza di Mario Cerioli.

I soggetti delle sue opere si staccano ormai dalla suggestione della figura umana che fino ad allora sembrava padroneggiare e da un eccesso di simbolismo dell'opera approda finalmente ad una libertà di contenuto, soffermandosi talvolta al puro gioco pittorico e materico, dando risalto alle vibrazioni luminose. Ernesto Villari, Roberto Maritato e Alfredo Musarella con le loro selezioni musicali.

La location è caratterizzata da oggetti e pezzi di antiquariato finemente restaurati, rifiniti con amore e passione ma anche con grande competenza e professionalità. Qui il tempo si ferma e l'atmosfera diventa magica e di altri tempi. Per informazioni sulle modalità di adesione si rimanda al contatto privato con gli organizzatori dell'evento. OFFICINE SCIBILIA Via Plaia 200 - Catania (presso Faro Biscari).