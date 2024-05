"Rageen volume 1", al cinema King una storia transmediale di migranti in fuga dalla guerra

Mercoledì 15 maggio, alle 20, cinema King, in via De Curtis, serata dedicata al progetto artistico transmediale “Rageen Vol.1” realizzato dal collettivo catanese Okiees con la collaborazione l'attore e regista Pippo Delbono.

Dopo il successo ottenuto in giro per l’Italia con quasi 30 date all’interno di importanti festival, teatri, spazi d’arte, assieme a indipendenti realtà di resistenza culturale i musicisti Adriano Murania, Andrea Rabbito, Giuseppe Schillaci e la performer Roberta Spampinato proporranno l’articolata produzione che compone il primo volume di Rageen.

L’evento, organizzato anche con la collaborazione di In Aria Ciné-Club, si struttura in due momenti differenti. Si inizia alle 20.00 nella sala liberty del Cinema “King” con il vernissage della mostra degli acquarelli originali di Andrea Rabbito presenti all’interno dell’audio libro degli Okiees, pubblicato da Edizioni Kappabit, che danno descrizione in immagine di ciò che cantano i membri del collettivo nelle loro canzoni e nel loro film.

Alle 21 si entra in sala 1 per la proiezione del lungometraggio “Rageen Vol.1” realizzato dagli Okiees con quest’ultimi che eseguiranno dal vivo la musica del film. Il film fonde sperimentazione video artistica con found footage per dare espressione visiva sia ai testi e alle musiche delle diverse canzoni del concept album. Sullo schermo sarà presente il regista e attore Pippo Delbono che offre la sua coinvolgente interpretazione, sentita e toccante, intima e sofferta, che caratterizza la cifra stilistica di questo grande artista e dei suoi vari spettacoli amati in tutto il mondo.

Il film e la musica narrano la storia di due migranti, Roger Benjamin e Benjamin Rye, stretti tra loro da un rapporto di amore, odio e amicizia, scappano dalla loro terra devastata dalla guerra, in un viaggio in mare aperto su un’imbarcazione di fortuna per approdare a Catania, dove vivranno la frustrazione della vita ai margini e del diverso. Sarà questo malessere che farà esplodere una violenza che segnerà il destino dei due protagonisti. Nella storia esplicite sono le influenze e gli omaggi ai grandi romanzieri americani, John Steinbeck e William Faulkner. Biglietti qui