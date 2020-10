Oktoberfest in Vinile

In occasione dell' Oktoberfest, come da tradizione The Smuggler, vi presentiamo una rassegna musicale dedicata interamente al vinile. Quattro appuntamenti del sabato sera attraverso sonorità blues, funk e rock in un viaggio che spazia dagli anni '40 fino alle produzioni più recenti. Selezione musicale a cura di Maurizio Di Stefano e Giorgio Di Mauro. L'ospite d'onore sarà la classica birra dell'Oktoberfest direttamente da Monaco di Baviera.