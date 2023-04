'Oléa - Il fluido che connette la Sicilia' allo Zō Centro Culture Contemporanee

‘Organizzato da donne ma aperto aperto a tutt?' - ci tengono a precisare dal Collettivo Fluidae, il collettivo di donne siciliane impegnate nell’industria musicale che in collaborazione con Ableton, azienda tedesca distributrice dell’omonimo software, sceglie Catania per il loro secondo evento. Appuntamento il 15 Aprile presso Z? Centro Culture Contemporanee a Catania, dove l’artista Eva Geist, dj, producer e compositrice di fama internazionale, terrà un workshop dedicato all'apprendimento delle principali tecniche di produzione musicale.

Sempre durante il pomeriggio, la round table in collaborazione con ABADIR Accademia di Design e Comunicazione Visiva, aprirà un dibattito su temi quali femminismo, inclusività e non binarismo nell’ambito musicale e in quello del design, delle arti visive e dei media; infine la proiezione di “Sisters with Transistors”, docufilm che racconta la storia non raccontata delle pioniere della musica elettronica. In serata spazio al party serale dove le fondatrici di Fluidae (Emilia Callari, Federica Vita, Mariana Bek) si esibiranno in un dj-set insieme all’headliner Eva Geist. Oléa sarà un momento di incontro per creare nuovi network, un luogo in cui conoscersi e scambiarsi idee, opinioni e suggestioni, un momento per riflettere sul processo di rivoluzione culturale a suon di musica fluida!

Per partecipare all’evento occorre acquistare l'evento su Xceed: https://xceed.me/it/catania/event/olea--124172/channel--fluidae-collective.

Il programma

Oléa - Il fluido che connette la Sicilia - 15 Aprile 2023 - Z? Centro Culture Contemporanee - Catania. Evento multidisciplinare, (in)formativo e performativo. Workshop di produzione musicale, round table, proiezione docufilm. Party performance hosts e guests.

Ore 15.30: Ingresso partecipanti e presentazione evento

Ore 16: Round Table in collaborazione con ABADIR

Ore 16.45 - 18.45: Workshop powered by Ableton

Ore 19.15: Proiezione film “Sister with Transistors”

Ore 23: party con DJ set a cura di Eva Geist e Fluidae Collective (Bluemarina, Emilia Callari,

La Bek)