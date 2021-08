Mondi Lontanissimi - Omaggio a Battiato

"Mondi Lontanissimi" è un concerto-spettacolo pensato in chiave teatrale dove allo spettatore viene proposto un viaggio tra un’antologia di musiche e testi del famoso cantautore siciliano Franco Battiato. La scelta delle canzoni che vengono eseguite ruota attorno a precisi aspetti inerenti al tema che dà nome al titolo dello spettacolo. Si propone attraverso un ensemble di pianoforte, voce chitarra e violino, una narrazione, dal carattere di riflessione, del cammino di ricerca dell’uomo in generale, e del cantautore etneo in particolare, riguardo al rapporto con la propria terra d’origine, con i diversi volti dell’amore e con la dimensione spirituale della vita. Un attore funge, con i suoi interventi narrativi, da regista e direttore d’orchestra dell’ensemble.

La scelta della ridotta formazione musicale è motivata dal fatto che il concerto-spettacolo sia una esperienza quasi intima e personale dello spettatore con il mondo artistico di colui il quale si vuole dare un tributo. Appuntamento domenica 15 agosto 2021 a partire dalle ore 21.30 all'Anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana Etnea.

