Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Lunedì 1 maggio 2023 appuntamento a parire dalle ore 10 di mattina alla Playa Catania per l'evento dal titolo 'One Day Music'. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link: bit.ly/TicketODM23. Info su info@onedaymusic.it. FAQ: www.onedaymusic.it/faq/.