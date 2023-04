Lunedì 1 maggio 2023 appuntamento a parire dalle ore 10 di mattina al Blu Playa Catania per l'evento dal titolo 'One May Fest'. Si tratta di una festa gratuita in spiaggia dove si potrà ballare, fare il bagno, prendere il sole, ascoltare nuona musica, dormire o giocare in spiaggia. Non sarà possibile portare nè drink nè food per dare un contributo all'evento. L'apertura delle porte sarà dalle ore 10.00. Viale Kennedy 11.