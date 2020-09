OPEN DAY ARTEA 2020 Martedi' 29 SETTEMBRE 2020. Sede: Vico Immacolata n. 8, San Gregorio di Catania dalle ore 18 alle 20. Ingresso Libero. I corsi in partenza sono quelli di : • PITTURA • CUCITO SARTORIALE BASE • BIGIOTTERIA CREATIVA • CERAMICA. Vi aspettiamo per un primo appuntamento interamente dedicato alla presentazione dei corsi, alle iscrizioni e alla formazione delle nuove classi. I corsi si terranno a partire dalla prima settimana di ottobre in turni attivi sia di mattina che di pomeriggio. Tutto in massima sicurezza e rispettando le normative anticovid. Sito: www.associazioneartea.com. Evento Fb: https://www.facebook.com/events/3272219546194987/. Pagina Fb: https://www.facebook.com/ArteaAss/. Whatsapp: 3492859798.

