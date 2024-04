Open Day: Summer Fiesta

Summer Fiesta è un campus organizzato da Le Star Animazione in collaborazione con Katane Center una struttura sportiva che dispone di: Ampi spazi, Campi da Calcio, Beach Volley e zone d’ombra.

Sabato 4 Maggio per farvi conoscere la Location e assaporare un anteprima del divertimento che vi aspetta, stiamo organizzando un Open Day totalmente gratuito, in cui i vostri bambini potranno scatenarsi divisi per fasce di età in diverse attività come: Gonfiabili, Sport, Animazione, Laboratori e Spettacoli.

Appuntamento presso Katane Center in via Bottazzi 15 Aci Bonaccorsi (alle spalle del C.C. Le Zagare) dalle 16.00 alle 18.00, ingresso gratuito per bambini e genitori, ma la prenotazione è obbligatoria per poter garantire un ottima gestione ed esperienza per tutti i partecipanti. Per info e prenotazioni visita i social Le Star Animazione.