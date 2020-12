Open - Mercato vintage

Dal 12 al 23 Dicembre | Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 | sabato e domenica dalle 11 alle 20. a tua cantina è piena di oggetti che non usi più? Vuoi alleggerire il tuo armadio? Hai bisogno di un piccolo spazio dove poter rivendere il tuo usato e dare loro una nuova vita? Abiti, oggetti, libri, accessori e tanto altro. Affitta la postazione: 1 giorno € 20. 3 giorni € 40. 7 giorni € 80. Intero periodo €100. L'occasione adatta per scegliere il tuo regalo di Natale vintage, il tuo capo retro' che ti piace tanto o il tuo oggetto ricordo. Per prenotare la postazione scrivere a: opencatania@gmail.com lasciando recapito telefonico, oppure telefonare al numero +39 3358403900.