Nuova Volkswagen T-Cross: speciale open weekend a Misterbianco

Design elegante e tecnologia all'avanguardia: tutto questo e molto altro è la Nuova T-Cross. Per l'occasione, sabato 24 e, con apertura straordionaria, anche domenica 25 febbraio 2024 uno speciale open weekend dedicato consentirà a tutti gli appassionati delle quattro ruote di scoprire per la prima volta a Catania il nuovo city SUV firmato Volkswagen.

Nuova T-Cross: porte aperte da Comer Sud Volkswagen

L'evento dedicato al pubblico si terrà nel dettaglio a Misterbianco, presso lo showroom Comer Sud Volkswagen (viale del Commercio snc), in entrambe le giornate dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. La partecipazione è gratuita, per prenotare il test drive basterà compilare il modulo al seguente link.

Durante l'evento verrà presentata la Nuova T-Cross e per l'occasione sarà possibile fare il test-drive, provando le esclusive funzionalità e le performance della nuova vettura.

Nuova Volkswagen T-Cross: "Bella da vivere"

Dopo una presenza costante per quasi 5 anni tra i Suv compatti più venduti in Italia, la più piccola della T-Family ritorna con una riproposta e una rivisitazione della vettura, migliorata in quasi tutti i suoi aspetti. Titolo dell'evento a porte aperte sarà “Bella da vivere”, perché la Nuova T-Cross è un’auto ideale e funzionale che possiede tutto quello di cui si ha bisogno per vivere a pieno la città.

A contraddistinguerla spazio, tecnologia di classe superiore e anche un nuovo design. E’ un’auto accattivante che si adatta a tutte le esigenze della vita quotidiana. Dagli esterni ridefiniti, all’introduzione dell’allestimento R-Line, al miglioramento dell’infotainment, il city Suv secondo Volkswagen fa un grosso passo qualitativo in avanti. Inoltre, la Nuova T-Cross si caratterizza per ampio spazio interno, compatta nelle dimensioni, e tecnologia avanzata.

L'imperdibile promo

Imperdibile la promo lancio da Comer Sud Volkswagen: Nuova Volkswagen T-Cross può infatti essere vostra a partire da 149 euro al mese con "Progetto Valore Volkswagen".

Comer Sud Volkswagen vi aspetta numerosi nel wekeend del 24 e 25 febbraio per scoprirne di più e provare la Nuova Volkswagen T-Cross!