Le fabbriche dell'opra Orlando e Angelica: la giostra di Argalia

Fabbriche dell'Opra/ Storia dei Paladini di Francia - Orlando e Angelica: La Giostra di Argalia di Antonino e Giuseppe Viola - Domenica 20 Febbraio 2022 ore 18.00 / Piccolo Teatro di Paternò. Angelica, La bella Principessa del Catai, giunge assieme al fratello Argalia ed il loro seguito sotto le mura di Parigi. Proprio in città, si festeggia la fine della sanguinosa guerra, coincisa con la festività di Pentecoste, ed ecco che ancora una volta il clima festoso di Parigi viene interrotto da un nuovo fatto: irrompendo a Corte come un fulmine, Angelica pone la propria mano in sposa, quale premio della vittoria alla Giostra del fratello Argalia, gettando lo scompiglio nei cuori di Orlando e di tutti i Paladini. Gran Serata.

Spettacolo a Pagamento. Greenpass obbligatorio. Per info e prenotazioni: 3477868722 - 3271918835 - 3495712775, info biglietti: intero 5 euro; ridotto 3 euro; 0/2 anni gratuito. Tutti i soggetti con disabilità fino alla maggiore età sono esonerati dal contributo, previa chiamata al numero 3271918835.