Opera Festival 2023

Manca pochissimo all'inizio di Opera Festival, che dal 23 al 27 agosto, celebra la forza della natura vulcanica in un territorio unico e sorprendente. Uno scenario emozionante per cinque giorni di musica live con una line up che sa spaziare elegantemente tra generi diversi, alternando nebbiosi scenari notturni a luoghi immersi nel profondo dei boschi vulcanici oppure ancora tra le vigne cariche di frutto, alla scoperta di scenari siciliani ancora autentici.

Un concept di musica e arti estremamente legato al suo territorio, Milo, sotto le pendici orientali del vulcano Etna, è un paesino di un migliaio di abitanti dove il Maestro Franco Battiato trascorse più della metà della sua vita e trasse infinita ispirazione dagli elementi naturali vulcanici, gli stessi che oggi sorprendono gli artisti internazionali e i visitatori che scelgono Opera Festival per chiudere l'estate nel segno della musica e della natura.

Le magiche venues di questo boutique festival sospese tra mare e terra, come il suggestivo teatro all'aperto di Milo per gli spettacoli serali e i luoghi nascosti nella natura per le performance site-specific, stupiscono per la loro bellezza e celebrano la musica e le arti attraverso la sperimentazione, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare un territorio vulcanico unico al mondo.

Il programma promette cinque giorni di musica, concerti e dj set per un’esperienza immersiva non solo musicale ma anche naturalistica, un’occasione per vivere la bellezza del paesaggio etneo in modo inedito.

La line up offre un'ampia selezione musicale che spazia dal pop sperimentale ai suoni tradizionali della scena musicale siciliana (Line up completa qui https://www.operafestival.net/) e prevede anche attività all'aperto, degustazioni di vini e spettacoli musicali site-specific, workshop, dj set sulla piazza panoramica del paese ma anche immersi nel bosco.