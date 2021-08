Opera Festival 2021. Nei weekend dal 27 al 29 Agosto e dal 3 al 5 Settembre a Milo, il suggestivo paesino alle pendici dell'Etna dove il maestro Franco Battiato ha trascorso gran parte della sua vita, farà da palcoscenico ad artisti italiani e internazionali.

Venues e locations affascinanti come l'anfiteatro all'aperto di Milo, i vigneti alle pendici del paese, i grandi alberi monumentali tipici del paesaggio etneo saranno protagonisti della prima edizione di Opera Festival insieme agli artisti nazionali e internazionali che illumineranno la notte di Milo. La prima edizione di Opera Festival è ispirata a Genesi, il capolavoro lirico di Franco Battiato portato in scena nel 1987.

Nei due weekend dal 27 al 29 Agosto e dal 3 al 5 Settembre si spazia dall'indie pop, di M¥SS KETA & i DPCM, fino all'afrobeat futuristico di Shingai, indiscussa protagonista della calda scena dell'afro pop londinese, passando per i beat partenopei dei Nu Genea, le sonorità tradizionali di Alfio Antico e il pop in lingua siciliana di Alessio Bondì. Attesissime le sonorità esotic lounge di Nicola Cruz, i paesaggi sonori di Christophe Chassol, i timbri vocali elettronici di Ginevra Nervi, e lo show del poliedrico cantautore siculo-inglese Sergio Beercoock.

Tanti gli altri protagonisti internazionali, italiani e siciliani che si esibiranno nelle due date del festival come la vibrante cantautrice italo-colombiana Joah Thiele e Dj Gruff, protagonista della golden age del rap italiano.

Opera Festival sarà un’esperienza immersiva non solo musicale ma anche naturalistica e offrirà l’occasione di vivere la bellezza del paesaggio etneo in modo inedito. Per questa ragione Opera Festival offre diverse Esperienze, servizi e partnership con le aziende del territorio di Milo pensati per potenziare il turismo esperienziale.

Dalle escursioni sull'Etna con o senza mountain bike ai percorsi di trekking alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio come l'affascinante grotta Serracozzo o gli alberi monumentali tra cui l'Ilice di Carrinu o il Castagno dei Cento Cavalli, fino alle visite in cantina e nei vigneti della Doc Etnea, passando per il Parco Avventura dell'Etna con i suoi avventurosi percorsi per grandi e piccini. Consigliatissima anche una visita all'ecomuseo del castagno o alla fattoria specializzata in latte e prodotti d'asina. Attività che puntano a promuovere in modo sostenibile e autentico lo sviluppo del territorio e le bellezze naturali e paesaggistiche che lo contraddistinguono.

PARCO AVVENTURA

Il Parco Avventura Etna è il più grande parco avventura del Sud Italia con 19 percorsi e 150 Atelier (giochi tra albero ed albero). Innumerevoli le attrazioni proposte: ai percorsi si aggiungono 2 pareti d'arrampicata, di cui una di bouldering per bambini e ragazzi e l'altra per più grandi alta 13mt, che offre l'adrenalinica possibilità di un lancio nel vuoto.

INFO:

https://www. parcoavventuraetna.it/

Via Acque del Vescovo, 41, 95022 Milo CT

329 918 8187

info@parcoavventuraetna.it

ECOMUSEO DEL CASTAGNO

L'Ecomuseo del Castagno dell'Etna è un luogo dove si incontrano natura, artigianato locale e creatività. Contiene un polo museale dedicato all'arte contemporanea ed uno spazio dedicato alla lavorazione del legno di castagno pregiato dell'Etna dei “Legnamai di Fornazzo”. In aggiunta alla già ampia offerta dell’Ecomuseo, l'Associazione Trucioli ha prodotto una mappa che evidenzia i 26 alberi monumentali del comprensorio di Milo ed organizza su prenotazione un tour per visitarli. È possibile recarsi all’Ecomuseo del Castagno dell’Etna ogni mattina dal lunedì al venerdì

INFO:

https://ecomuseodelcastagno. business.site

Via Mongibello, 92, 95010 Fornazzo CT

392 051 4974 - 095 352 3047



ASILAT

Dopo aver visitato l’azienda, avrete la possibilità di provare e comprare prodotti cosmetici a base di Latte di Asina, mentre i più piccoli potranno giocare all’aperto ed interagire con gli animali presenti Nata nel 1999 alle pendici dell’Etna, Asilat è un’Azienda agricola finalizzata alla produzione di Latte d’Asina, perfetta per trascorrere una mattinata piacevole e lontano dal caos della città in compagnia di tutta la famiglia.

INFO:

https://www.asilat.it/

Via Miscarello Salice, 95014 Giarre CT

Ketty Torrisi 333 527 5920

info@asilat.it



TREKKING A GROTTA SERRACOZZO con Dario Vaghi

Per chi è alla ricerca di un'avventura selvaggia diversa dal solito tour turistico, l’escursionista Dario Vaghi offre un'esperienza unica nel suo genere: passando per boschi di betulle, grotte e colate laviche, con il suo percorso naturalistico avrai la possibilità di perderti in tripudio di colori, profumi e gusti di una terra straordinaria come la Sicilia.

INFO:

Dario Vaghi 348 274 5737

https://www.tripadvisor.it/ Attraction_Review-g1093059- d10262142-Reviews-Dario_Vaghi_ Etna_Excursion_Naturalistic_ Guide-Viagrande_Province_of_ Catania_Sic.html

visitailvulcano@gmail.com



ETNA BIKE TOUR

Con una profonda conoscenza del territorio, dei sentieri più affascinanti e delle migliori cucine tipiche siciliane, Etna Bike Tours promuove il turismo eco-sostenibile, offrendo esperienze naturalistiche in mountain bike in parchi e riserve naturali, sostenendo così cultura e tradizione locale nel rispetto conservativo dei luoghi attraversati. Oltre che un tour di più giorni, Etna Bike Tour offre escursioni giornaliere di diverso livello adatte ad ogni ciclista.

INFO:

Corso Italia 11/A, 95010, Milo CT

https://www.etnabiketours.com/ it/

Etna Marathon 342 53 81 387

info@etnabiketours.com

PERCORSI NATURALISTICI

ILICE DI CARRINU

95019 Zafferana Etnea CT

CASTAGNO DEI CENTO CAVALLI

Via Castagno dei Cento Cavalli, 95010 , Sant’Alfio CT

PERCORSI D’ARTE

Mindart è una giovane associazione culturale nata nel 2020 dalla passione condivisa per l’arte e la poesia, a sostegno di quel tipo di bellezza notoriamente dostoevskijana. Il progetto artistico "Alle Radici" nasce da una volontà di valorizzare il lavoro del Maestro Alfio Bonanno, nativo di Milo ed esponente internazionale del movimento Arte e Natura, attraverso un percorso artistico/naturalistico che si snoda presso alcune prestigiose cantine milesi, partners del progetto e entusiaste sostenitrici: Barone di Villagrande, Azienda Benanti, Eredi Di Maio, I Vigneri-Aeris, Azienda Maugeri e Tenute di Nuna.

INFO:

Via Madonna delle Grazie, 47. 95010 Milo CT

39 351 5037538

info@mindart.it.

Percorso Alfio Bonanno

TURISMO ENOLOGICO STRADE DEL VINO DELL’ETNA

Ecco le cantine più suggestive da visitare sul territorio di Milo, immersi tra i vigneti alle pendici dell'Etna, antiche dimore o strutture dal gusto contemporaneo.

BARONE DI VILLAGRANDE

https://www.villagrande.it

Via del Bosco, 25, 95010 Milo CT

095 708 2175

info@villagrande.it



BENANTI

https://www.benanti.it/

Via Giuseppe Garibaldi, 361, 95029 Viagrande CT

095 789 0928

info@benanti.it



VIGNERI1435

https://www.ivigneri.it/

Palmento Caselle ,Via Abate, 3 ,95010 Milo CT

3666622591

info@ivigneri.it



TENUTE DI NUNA

SP 59iii Via Milo - Linguaglossa n.3

95010 Santalfio CT

349 300 1213



EREDI DI MAIO

Via Spoto, 95010 Milo CT

info@eredidimaio.it



MURGO

https://www.murgo.it

Via Zafferana, 13, 95010 Santa Venerina CT

095 950520 - 393667528661

info@murgo.it



TERRA COSTANTINO

https://www.terracostantino.it

Via Garibaldi , 417, Viagrande CT

095 434288 - 334 8946713

info@terracostantino.it