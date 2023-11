Al Teatro Massimo Bellini, La traviata verdiana negli specchi di Svoboda

Una grande parete specchiante riflette la scena per far sentire il pubblico parte integrante della rappresentazione. E attrarlo magneticamente in un vortice in cui il voyerismo si tramuta prima in sdegno e alla fine in tragedia. Sarà il Teatro Massimo Bellini a ospitare l'edizione uno spettacolo lirico ormai entrato nella leggenda: “La traviata” verdiana messa in scena nel 1992 dal famoso regista Henning Brockhaus nell’allestimento ideato dal geniale scenografo Josef Svoboda per lo Sferisterio di Macerata.

“La traviata degli specchi”, come viene definita, approda a Catania a chiusura della stagione di opere e balletti 2023. Sette le repliche dall’1 al 9 dicembre.

In primo piano l’Orchestra e il Coro dell’ente lirico etneo che ospita ancora una volta artisti di chiara fama Sul podio José Cura, direttore d’orchestra oltre che tenore di statura internazionale. Maestro del coro Luigi Petrozziello; costumi di Giancarlo Colis, coreografie di Valentina Escobar, luci dello stesso Brockhaus Allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.

Nel ruolo del titolo il soprano Daniela Schillaci, in quello di Alfredo il tenore Giorgio Misseri, in quello di Giorgio Germont il baritono Franco Vassallo, i quali nelle repliche si alterneranno rispettivamente con il soprano Evgeniya Vukkert, il tenore Matteo Mezzaro e il baritono Francesco Landolfi.

Si succedono nei ruoli anche Elena Belfiore e Alessandra Della Croce (Flora Bervoix), Sonia Fortunato e Albane Carrère (Annina). Completano il cast Massimiliano Chiarolla (Gastone), Gianluca Lentini (Il barone Douphol), Dario Giorgele (Il marchese d’Obigny), Gaetano Triscari (Il dottor Grenvil), Francesco Napoleoni (Giuseppe), Daniele Bartolini e Alessandro Martinello (commissionario), Alessandro Martinello e / Massimiliano Bruno (domestico).

A loro il compito di animare una produzione divenuta il miglior biglietto da visita per l’originale spazio scenico marchigiano, dove ha visto la luce ed è stata riproposta in luglio per la decima volta. Di più: una produzione da esportare. Da quella prima edizione firmata da Svoboda e vincitrice del Premio Abbiati della Critica musicale italiana, tante sono state, oltre a quelle maceratesi, le riprese in Italia e all’estero. Henning Brockhaus, anche dopo la scomparsa dello scenografo ceco, ha rimontato lo spettacolo, con esiti memorabili, da Pechino a Seoul, da Nagoya a Melbourne e Baltimora, da Istanbul, a Lubiana, da Valencia a Muscat (prima Traviata messa in scena in Oman). E poi in Italia, in spazi altrettanto prestigiosi: Opera di Roma, Teatro Massimo di Palermo, Lirico di Cagliari, Regio di Torino, e ancora a Firenze, Napoli, Parma, Genova, Trieste, Verona, Sassari, Busseto, Arezzo, Ascoli Piceno, Fermo e Jesi.