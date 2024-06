Origano in fiore: esperienza sensoriale tra gli aromi al tramonto

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia in collaborazione con l’Azienda Agricola Due Palmenti organizza “Origano in Fiore” un’esperienza immersiva tra le piante aromatiche ai piedi dell’Etna. La raccolta è sempre stata fin dall’antichità un momento molto atteso e suggestivo in cui poter godere dei frutti dei sacrifici che coltivare la terra comporta ma che allo stesso tempo regala momenti di emozione e grandi soddisfazioni.

Lo scopo della giornata è quello di coinvolgere i visitatori nelle varie fasi della raccolta dell’origano con l’obiettivo di offrire una visione del territorio coinvolgente ed immersiva in cui poter sperimentare e beneficiare del contatto diretto con la natura e caratterizzato da momenti didattici e per questo PARTICOLARMENTE ADATTO AI BAMBINI.

La giornata prevede le seguenti attività:

• Raccolta dell’origano e sistemazione in apposita serra per l’essiccazione

• Percorso aroma sensoriale che si svolge presso il Giardino degli aromi, una sezione dell’azienda dedicata appositamente alle attività didattiche in cui avrete la possibilità di conoscere ed approfondire il misterioso mondo delle erbe aromatiche per un’esperienza aroma sensoriale coinvolgente ed allo stesso tempo stimolante immersi tra splendidi e profumati filari di origano sullo sfondo del vulcano più alto d’Europa nonché patrimonio dell’Unesco.

• Aperitivo tra gli aromi • Possibilità di acquistare prodotti tipici del territorio presso la Bottega del gusto.

Prenotazione obbligatoria su https://linktr.ee/siciliagaia. Pagamento anticipato. Quota di partecipazione €30,00.Quota bambini dai 7 ai 10 anni €15,00. L'evento verrà confermato con almeno 10 partecipanti adulti. Info whatsapp 3928079089.