Venerdì 11 agosto, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Museo Diocesiano di Catania con lo spettacolo dal titolo 'Orizzonti Perduti - Omaggio a Battiato'. Un omaggio per per celebrare insieme la musica, la vita, le opere e il pensiero dell'unico e inimitabile Franco Battiato. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.