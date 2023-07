Prezzo non disponibile

Sabato 15 luglio dalle 18:00 alle 21:00 (un tour ogni ora) torna l’appuntamento con “Bella di notte”, le visite guidate serali a cura di Officine Culturali, per scoprire l’Orto Botanico di Catania al tramonto.

Il team di Officine Culturali accompagnerà i visitatori e le visitatrici tra i sentieri del giardino scientifico dell’Università di Catania durante un percorso che, al tramonto, permetterà loro di compiere un suggestivo viaggio intorno al mondo: partendo dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, il tour proseguirà all’Orto siculo, una rappresentazione della flora presente nella nostra terra.

Nell’esplosione di colori e di profumi Botanico, fondato da Francesco Tornabene nel 1858, si ricostruirà la storia della ricerca scientifica del museo verde dell’Università di Catania.

Per partecipare a “Bella di notte”, le visite guidate serali all’Orto Botanico di Catania a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 | 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp). Ingresso da Via Etnea, 397.