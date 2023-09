Quarta edizione dell'Ottagono Music Fest, in occasione del quarantesimo anno di attività del Bar Ottagono.

L'evento si svolgerà domenica 17 settembre, dalle 20:30, nelle pittoresche vie del centro di Mascalucia, proprio di fronte al Bar Ottagono in Corso San Vito. Il palco, allestito con cura lungo il Corso San Vito, ospiterà performance straordinarie.

Potrai goderti il concerto voce e chitarra del rinomato cantautore Mario Venuti e ridere senza freni con l'esilarante comicità di Giuseppe Castiglia, il tutto presentato da Salvo La Rosa. L'ingresso a questo evento speciale è libero e gratuito, poiché desideriamo condividere questa serata unica con tutta la comunità.

Per agevolare la nostra organizzazione, ti preghiamo gentilmente di confermare la tua presenza attraverso il sito ufficiale www.ottagonomusicfest.it. Per coloro che confermeranno la loro partecipazione entro tale data, ci sarà la possibilità di essere estratti per ricevere premi speciali offerti dai partner dell'azienda. Non vediamo l'ora di condividere questa straordinaria serata di musica, comicità e sorprese con te. Unisciti a noi per festeggiare il nostro quarantesimo anniversario in grande stile.