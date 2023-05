"Palagonia che corre", torna la maratona solidale

Palagonia indossa l'abito della solidarietà e tramite l'associazione Alleanza Palagonese organizza "Palagonia che corre", manifestazione arrivata alla nona edizione che si terrà il prossimo 21 maggio. L'incasso verrà devoluto interamente in beneficenza grazie gruppo "U.N.I.T.A.L.S.I Palagonia".

La maratona-passeggaita non è competitiva: lo scopo della manifestazione è trascorrere una giornata spensierata facendo del bene. Ad ogni modo saranno premiati simbolicamente il primo arrivato uomo e la prima classificata donna ma non mancheranno nemmeno tantissimi altri premi a sorteggio. Si può ancora partecipare alla maratona e le iscrizioni sono possibili fino al 19 maggio. Il costo è di 4 euro e verrà consegnata una maglietta più pettorina numerata. Invece quanti vorranno iscriversi direttamente in piazza la maglietta verrà assicurata solamente fino a esaurimento scorte.

Ospite d'eccezione dell'evento l'iconico Giuseppe Castiglia. Si prevedono vari momenti di intrattenimento e alcune sorprese. Gli iscritti saranno coperti di assicurazione solo se rispetteranno le direttive fornite in precedenza.

Ecco il programma:

Ore 09:00 Ritrovo dei partecipanti in piazza Garibaldi;

Ore 10:00 Prevista partenza;

Ore 11:30 Arrivo Maratona e assegnazione premi.