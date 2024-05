Visita guidata a Palazzo Biscari

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ai saloni della più importante dimora aristocratica catanese, Palazzo Biscari; tra le più imponenti e belle di Sicilia, definita la punta di diamante del barocco catanese.

Il padrone di casa Ruggero Moncada, ci accompagnerà in un suggestivo tour guidato, dove ripercorreremo la storia della Catania Nobile settecentesca. Palazzo Biscari, incastonato sulla cortina delle mura di Carlo V, e più volte rimaneggiato durante tutto il Settecento, presenta diversi stili architettonici.

Da ornamenti dal gusto tipicamente barocco, al gusto neo-classico. Scelto per numerosi set cinematografici, tra cui i Viceré di Federico De Roberto, conserva e custodisce una gran quantità di particolarità e curiosità, grazie, soprattutto, alla stravaganza dei due principi Vincenzo e Ignazio che dimostrarono di possedere grande fantasia che prendeva forma e si concretizzava nello sfarzo.

Dalle grandi vetrate sul mare, alla sala delle feste, fino alla facciata monumentale posteriore rivolta verso il mare, con decorazioni magnificenti. Fu così costruito con lo scopo di presentare il palazzo come porta d’ingresso della città per i navigatori e i viaggiatori provenienti dal mare. Tra i visitatori celebri, si ricorda Goethe, che lo visitò nel 1787 e ne celebrò la bellezza nel suo “Viaggio in Italia”.

Date: Domenica 19 maggio ore 11.00. Indirizzo in Via Museo Biscari n. 10. Durata: 1 ora circa. Quota di partecipazione: € 10.00 p.p. (pagamento in loco), per i bambini con età inferiore a 10 anni la quota di partecipazione è di € 7.00. Info whatsapp 3928079089. Prenotazione obbligatoria su https://linktr.ee/siciliagaia.

L’Evento è a numero chiuso (posti limitati). I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo qualche ora prima rispetto all'orario di inizio dell'evento. N.B: In caso di successiva disdetta, dopo aver effettuato la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo almeno un giorno prima.