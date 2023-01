Per la rassegna Palco Off terzo spettacolo con “Mi Ricordo” di Claudio Zappalà

La decima stagione di “Palco Off”, la rassegna teatrale delle voci di aut- attori del nostro tempo, ideata da Francesca Vitale e Renato Lombardo, apre il 2023 con lo spettacolo di Claudio Zappalà “Mi Ricordo”, in scena sabato 14 alle ore 21.00 è domenica 15 alle 18.00, da Z? Centro Culture Contemporanee a Catania. Lo spettacolo racconta una generazione, quella dei millennials, attraverso traumi e ricordi di memorie personali e collettive. In scena tre attrici/performer e tre scatoloni dai quali verranno tirati fuori vecchi ricordi che faranno nascere racconti di esperienze vissute: l’11 settembre, la guerra in Iraq, il crack della Lehman Brother, la morte di Lady Diana, il Grande Fratello e le esperienze televisive degli anni 90 e 2000. Alla memoria di un ricordo collettivo è sempre legata, in maniera inscindibile, una esperienza privata, a volte traumatica, che ci ha resi, nel bene e nel male, quello che siamo oggi, come generazione ma anche come singole persone. Le tre performer, intente a riorganizzare l’archivio della memoria, sceglieranno quali ricordi distruggere, quali buttare e quali conservare ancora. È un’indagine indirizzata alla ricostruzione di una memoria personale e collettiva, ad analizzare le nostre insicurezze, le nostre ansie e le nostre paure, per cercare di capire se hanno una matrice comune. Si Tratta del secondo spettacolo della triologia “Generazione Y”, il cui primo appuntamento, “Il Coro di Babele”, è stato ospite di Palco Off nella scorsa stagione. Sotto i riflettori Chiara Buzzone, Federica D’Amico e Roberta Giordano guidati da Claudio Zappalà, regista dello spettacolo. Una produzione Barbe à Papa Teatro e C.T.M. Centro Teatrale Meridionale. Dopo lo spettacolo seguirà il tradizionale incontro con le attrici. “Mi Ricordo” è vincitore del premio Milano OFF Fringe Festival 2022 e “Per un Teatro Necessario”. È ancora possibile acquistare i biglietti contattando la segreteria Palco Off al 342 5572121 (prenotazioni via SMS e WhatsApp), inviando una e-mail a direzione@palcooff.it / prenotazione@palcooff.it, o anche direttamente al botteghino.