Sicilia Gaia propone un laboratorio natalizio questa volta tutto da impastare e modellare. “PAN DI ZENZERO” - Laboratorio di Pasticceria Natalizia. DOMENICA 11 DICEMBRE 2022. Per bambini e bambine dai 3 ai 12anni. 2 orari per due fasce d’età: 9.30 bimbi dai 6 ai 12 anni,11.00 bimbi dai 3 ai 5 anni. E' un laboratorio a numero chiuso. NECESSARIA LA PRENOTAZIONE https://forms.gle/MTsUDnwEPxjkNfgF6. Dove: La Terra di Bò, Via Garibaldi 298 bis, Viagrande, CT. Per info 3928079089 (whatsapp) prenotazioni. Per prenotare è necessario scrivere nome e età di ogni bimbo/bimba , il nome di un genitore con rispettiva mail. Riceverete messaggio di conferma avvenuta prenotazione.