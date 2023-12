Spettacolo 'Lo strano incontro' con Panariello e Masini

Questa settimana appuntamento in Sicilia con 'Panariello-Masini' con lo spettacolo 'Lo strano incontro'. CATANIA venerdì 08 dicembre Teatro Metropolitan e PALERMO sabato 09 dicembre Teatro Golden.

Lo “strano incontro” tra Panariello VS Masini, che ha conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia nel corso dell’estate, continua… GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI arrivano con il loro spettacolo nei teatri delle principali città con un gradito ritorno in Sicilia, per due spettacoli organizzati da Puntoeacapo con la direzione artica di Nuccio la Ferlita.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (circuito ciaotickets), nei circuiti abituali e ai botteghini dei concerti.

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni e il risultato è uno show imperdibile!