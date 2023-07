“Raizes”: Paolo Angeli in concerto

Sabato 22 luglio, da SpiaZo, il palcoscenico all'aperto di Z? Centro culture contemporanee di Catania, il live del chitarrista gallurese il quale, per la rassegna di folk e world music “Raizes” presenta il suo ultimo album “Rade”.

Il giorno prima, 21 luglio, il musicista e compositore sardo racconterà la sua esperienza musicale nella sede della cooperativa sociale Prospettiva di San Giovanni Galermo per il progetto“Chalermo evolution” di Zo, sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini”, promosso dal Comune di Catania con i fondi del Ministero della Cultura a sostegno delle attività culturali nelle periferie e nel centro storico più degradato della città.

Biglietti: € 12 intero al botteghino, € 10 in prevendita su Dice.fm (https://link.dice.fm/W83378d6a181 ), € 8 ridotto studenti al botteghino. Info: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle ore 10 alle 13), e-mail biglietteria@zoculture.it . La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al nostro botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.