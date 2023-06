Parchi Agos Green&Smart fa tappa al Parco Vulcania

Sabato 10 giugno arriva a Catania, al parco Vulcania di piazza Aldo Moro 4, Parchi Agos Green&Smart, il progetto avviato nel 2021 da Agos – società leader nel credito al consumo – in collaborazione con Brand for the City, Fondazione SportCity.

Per la città siciliana si tratta del secondo appuntamento dopo il successo ottenuto dall’iniziativa nel 2022 che ha visto il rinnovo e la riqualificazione del parco Vulcania.

Parchi Agos Green&Smart, progetto di brand urbanism avviato da Agos in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity, ha come obiettivo quello di riqualificare e valorizzare i parchi urbani nelle città italiane dove è presente la società, grazie ad interventi di rigenerazione e animazione attenti al territorio.

Gli interventi riguardano quattro diverse aree:

Green

Smart

Sport

Art

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Proprio il rinnovato e riqualificato Parco Vulcania di Catania, sarà il palcoscenico sabato 10 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, di un pomeriggio di animazione che vedrà coinvolte varie realtà e associazioni del territorio a beneficio dell’intera cittadinanza catanese con una serie di attività in contemporanea all’interno delle diverse aree del parco.

Dopo il momento dedicato all’accoglienza di tutti i partecipanti all’evento, alle ore 16.00 la performance artistica di danza a cura di Asd Accademia Danse la Vie sul campo da basket darà il via alle varie attività: dal minibasket, con la presenza di Cestistica Etnea Basket CT Asd e A.S.D. L’Elefantino, al green volley nell’area verde a cura di Scuola di Pallavolo Roomy e, nella zona dedicata all’atletica leggera, percorsi e gare per bambine e bambini organizzate dall’ASD San Pietro Clarenza.

Sul playground da basket i presenti potranno scaricare, sia in versione IOS che Android, Pick-Roll, l’app degli appassionati di basket 3x3 più diffusa in Italia.

Plastic Free Odv Onlus, associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019, con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, sarà presente con passeggiate ecologiche durante tutta la durata dell’evento e sarà protagonista di un momento di sensibilizzazione con attività dedicate a bambine, bambini e famiglie.

Dei qr code, guideranno i presenti in un percorso alla scoperta delle diverse piante del parco, risultato anche delle nuove alberature dello scorso anno.

Il programma sarà arricchito inoltre, nell’area parco giochi, dai laboratori artistici a cura di Hakuna Matata Onlus, associazione benefica di volontari che opera in Africa per promuoverne lo sviluppo autonomo.

A disposizione di tutti i presenti, e completamente gratuita, la connessione Wi-Fi offerta da TP-Link.